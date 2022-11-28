Termal ve kayağın bir arada olduğu Türkiye’nin ilk ve tek kayak merkezi Murat Dağı Termal ve Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor.

Kütahya’nın Gediz ilçesinde yer alan merkezin mevcut durumu, yapılan çalışmalar, kayak pistleri ve ekipmanların bakımı ile ilave yatırımlar, Vali Ali Çelik’in başkanlığında düzenlenen toplantıda istişare edildi.

Projesi Kütahya Valiliği ve Gediz Belediyesince hazırlanan, Zafer Kalkınma Ajansınca desteklenen kayak evinin inşaatının hızla sürdüğünü belirten Vali Çelik, tesisin kayak takımı kiralama alanı ve kafeterya bölümünün yeni sezona yetişeceğini söyledi.

İhalesi yapılan 200 metre bantlı taşıma sisteminin sözleşmesi imzalanarak yer teslimi yapılacağını aktaran Vali Çelik, sistemin 2023 sezonuna yetiştirileceğini dile getirdi.

Çam ormanları içerisinde doğasıyla büyüleyen Murat Dağı Termal ve Kayak Merkezini yıl boyu cazibe merkezi haline getirecek projelerin bir an önce tamamlanması için herkesin iş birliği içerisinde çalıştığını ifade eden Vali Çelik, emeği geçen, katkı sunan herkese teşekkür etti.

Toplantıya; Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak ile ilgili yetkililer katıldı.