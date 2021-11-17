Murat Dağı Termal Kayak Merkezi’ne Gençlik Kampı

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Murat Dağı Termal Kayak Merkezi’ne yapılacak olan Gençlik Kampı için çalışmalar başladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun talimatıyla Gediz’de bulunan Türkiye’nin tek Termal ve Kayak Merkezi olan Murat Dağı Termal Kayak Merkezi’ne yapılacak olan Gençlik Kampı tadilat ve ek yapılar için çalışmalar başladı.

Konu hakkında açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun takdirleriyle, Gençlik ve Spor Bakanlığı uzmanlarınca AVAM plan ve projeleri çizilen ve yatırım için yerinde tespit yapılan Gençlik Kampı tadilat ve ek yapılar için inşaat çalışmalarını başlattık. Geçtiğimiz Ağustos ayında ihalesi gerçekleşen, 215 yataklı Gençlik Kampı yapım ihalesini alan firma ile sözleşme imzalanarak yer teslimi yapılan Gençlik Kampını 300 günde tamamlamayı planlıyoruz. Bu kapsamda Gençlik Kampı ek yapılar, yüzme havuzu, koşu parkuru ve buna benzer birçok aktivite alanları için bakım, onarım ve yenileme çalışmaları tamamlanarak termali ve kayağı bir arada bulunduran bölgemizin en önemli turizm merkezi olan Murat dağımız kamp alanıyla da ilgi gören bir merkez haline gelecek” dedi.