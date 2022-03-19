Muhtarlarla bir araya geldi

Kütahya Valisi Ali Çelik, köy ve mahalle muhtarlarıyla Valilik Toplantı Salonu’nda yapılan İstişare Toplantısı’nda bir araya geldi.

25 köy ve mahalle muhtarı; ihtiyaçları, talepleri ve vatandaşların memnuniyetini Vali Ali Çelik’e iletti.

Talep ve ihtiyaçları not alan Vali Çelik, sorunların imkanlar dahilinde çözümünü istedi; ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.