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Muhtarlarla bir araya geldi
Kütahya Valisi Ali Çelik, köy ve mahalle muhtarlarıyla Valilik Toplantı Salonu’nda yapılan İstişare Toplantısı’nda bir araya geldi.
KÜTAHYA 19.03.2022, 10:05
Kütahya Valisi Ali Çelik, köy ve mahalle muhtarlarıyla Valilik Toplantı Salonu’nda yapılan İstişare Toplantısı’nda bir araya geldi.
25 köy ve mahalle muhtarı; ihtiyaçları, talepleri ve vatandaşların memnuniyetini Vali Ali Çelik’e iletti.
Talep ve ihtiyaçları not alan Vali Çelik, sorunların imkanlar dahilinde çözümünü istedi; ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.