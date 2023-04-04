Muhtarlardan Başkan Muammer Özcura’ya tebrik

Kütahya’da, İl Genel Meclisinin Nisan ayı oturumları ilk toplantısında toplantıya katılan meclis üyelerinin tamamının oyunu alarak İl Genel Meclisi Başkanlığına seçilen Başkan Muammer Özcura’ya Merkez İlçe Köy Muhtarları Derneği Başkanı Hasan Demir ve yönetim kurulu üyeleri makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Dernek Başkanı Hasan Demir İl Genel Meclisi Başkanlığına seçilen Başkan Muammer Özcura’ya görevinde başarılar diledi. İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Dernek Başkanı Hasan Demir’e ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.