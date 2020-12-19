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Muhtardan örnek davranış
Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Yenidoğan Mahallesi Muhtarı Ali Çalışkan, yardıma muhtaç yaşlı kadına traktörüyle yakacak odun temin ederek parçalayıp teslim etti.
KÜTAHYA 19.12.2020, 17:33
Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Yenidoğan Mahallesi Muhtarı Ali Çalışkan, yardıma muhtaç yaşlı kadına traktörüyle yakacak odun temin ederek parçalayıp teslim etti.
Yaşlı birinin duasını almak kadar güzel bir duygu olmadığını söyleyen Muhtar Ali Çalışkan, “ Yaşlılarımızın duaları her zaman bizlere lazım. Yaşlı teyzemize bir sözüm vardı sadece onu yerine getirdim. Mahallemizde benim göremediğim başka birilerinin de ihtiyaçları varsa yine onlar için elimden geleni yaparım” dedi.Mahalle sakinlerinden Cemil Şimşek, yardıma muhtaç bir kadın için, traktörüyle yakacak odun temin edip, parçalayıp teslim ederek örnek bir davranış sergileyen Muhtar Ali Çalışkan’a teşekkür etti.
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