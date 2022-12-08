Muhtar İnci Nur Duman, Dünya Kadın Hakları Günü’nde öğrencilerle bir araya geldi

Kütahya’nın Müderris Mahallesi Muhtarı İnci Nur Duman, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı tanınmasının 88. yıl dönümü sebebiyle bir okulda düzenlenen söyleşiye katıldı.

Söyleşinin moderatörlüğünü Sosyal Bilgiler Öğretmeni Faruk Tuna Karataş yaptı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide konuşan Duman, "5 Aralık ülkemizdeki kadın hakları mücadelesi için çok değerli bir gün. 1934 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde gerçekleştirilen yasal düzenleme ile kadınlar dünyanın birçok gelişmiş ülkesinden önce milletvekili seçme ve seçilme hakkı elde etti. Kurtuluş Savaşı’nda çocuğu kucağında ülkesinin bağımsızlığı için verdikleri mücadele ile başlayan kadının var olma süreci cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da yine kadınlar öncülüğünde çok daha ilerilere taşınacaktır" ifadelerini kullandı.

Söyleşi sonrası muhtar İnci Nur Duman’a çiçek takdim edilirken, öğrencilerle toplu olarak hatıra fotoğrafı da çektirildi.