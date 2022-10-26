Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’ne sıcak asfalt

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt serim ekipleri Akkent Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nde, asfalt serim çalışması gerçekleştirdi.

Toplam uzunluğu 1 kilometrelik alanda çalışmalarını gerçekleştirilen ekipler, Akkent Mahallesi sakinleri için yol güvenliği ve konforlu sürüş alanını yükseltti.

Asfalt çalışmalarına belirlenen plan ve program dahilinde diğer sokak ve caddelerde de devam edileceği belirtildi.