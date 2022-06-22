Muhammed Burak Çelik, Belediye Kütahyaspor’da

3. Lig takımların Belediye Kütahyaspor, orta saha oyuncusu Muhammed Burak Çelik’i (27) transfer etti.

Külüpten yapılan açıklamada, "Geçen sezon grubumuzda Fatsa Belediye’de oynayan oyuncumuz sırası ile eski adı ile Bugsaş’da kariyerine başlayıp sonrasında 12 Bingölspor’da oynayıp tekrar Bugsaş’a döndükten sonra burada 2 sezon geçirmiştir. 3 sezondur Fatsa Belediye forması giyen Muhammet Burak, bu sezon takımımız için mücadele edecek. Hırslı, çok koşan yönü ile bilinen futbolcumuz uzaktan attığı şutlar ile de geçen sezon 6 kez ağları havalandırmıştır. Kendisine ve camiamıza hayırlı olsun" denildi.