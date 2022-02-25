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Müftülük Külliyesi Camii’nde ilk Cuma Namazı
Temeli 2018 yılında atılan ve yapımı tamamlanan Kütahya Müftülüğü Külliyesi Camii’nde ilk Cuma Namazı’nı İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş kıldırdı.
KÜTAHYA 25.02.2022, 16:55
Temeli 2018 yılında atılan ve yapımı tamamlanan Kütahya Müftülüğü Külliyesi Camii’nde ilk Cuma Namazı’nı İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş kıldırdı.
Namazdan önce vaaz eden İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş hayırlı hizmetlere destek olan herkese teşekkür etti.(EFE-)