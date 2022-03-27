Müftülük Aile ve Dini Rehberlik Merkezi, proje başlı çalışmalarıyla hayata dokunuyor

Kütahya’da, tarihi konakların bulunduğu Germiyan Sokak’taki 3 katlı tarihi konakta hizmetlerini sürdüren Kütahya İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Merkezi eğitim, iyilik, danışmanlık ve kültürel faaliyetleri ile birçok kesime yönelik çalışmalarla hayata dokunuyor.

Müftülük Aile ve Dini Rehberlik Merkezi’nde koordinatörlük görevini sürdüren İl Vaizi Semiha Yüksel, yaptığı açıklamada , "Hanım kardeşlerimize, genç kızlarımıza yönelik faaliyetlerimizi mutlulukla sürdürüyoruz. Haftanın 6 günü açığız. İyilik faaliyetlerimizde gönüllülük sistemi ile çocuklar başta olmak üzere mağdur ailelere ve vatandaşlarımıza iyiliklerle dokunuyoruz. Eğitim ve manevi danışmanlık içerikli faaliyetlerimiz Ramazan ayında da artarak devam edecek" dedi.