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Müftü Serçe, Hafızlık Yarışması birincisi Saad El Salih’i plaketle ödüllendirdi
Simav İlçe Müftüsü Hasan Serçe, "Genç Hafızlar" Hafızlık Yarışmasında bölge birincisi olan Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Saad El Salih’e plaket vererek tebrik etti.
KÜTAHYA 31.03.2022, 09:57
Simav İlçe Müftüsü Hasan Serçe, "Genç Hafızlar" Hafızlık Yarışmasında bölge birincisi olan Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Saad El Salih’e plaket vererek tebrik etti.
Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Saad El Salih, 11 il birincisinin katıldığı Muğla’nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen, "Anadolu İmam Hatip Liseleri Arası Hafızlık Yarışması 8. Bölge Finali" lise kategorisinde birinci olmuştu.