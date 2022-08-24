Müftü Koçhan’a veda

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Müftü Nurullah Koçhan’ın Bursa İl Müftü Yardımcılığına tayin olması nedeniyle Müftülük Personeli tarafından veda yemeği düzenlendi.

Düzenlenen yemeğe İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan, faal ve emekli olan daire personeli, Sendika Başkanları ve Din Görevlileri Derneği Başkanı katıldı.

Müftü Nurullah Koçhan veda yemeğinde yapmış olduğu konuşmasında: "30 Temmuz 2018 yılından bu yana Gediz İlçemizde hayırlı hizmetlere öncülük etmeye çalıştık. İlk geldiğimiz de tespit ettiğimiz eksiklikleri tamamlaya çalıştık. Eksiklikleri tamamlama konusunda Allah’a hamdolsun kalbim mutmain olarak ayrılıyorum. Yaptığımız çalışmalarda bizlere destek olan Gediz Halkına, hayırseverlere, daire personeline ve din görevlilerimize teşekkür ederim. Haklarınızı helal etmenizi istiyorum. Benim haklarım sizlere helal olsun" dedi.

Veda yemeği, günün hatırasına fotoğraf çekimi ile sona erdi.