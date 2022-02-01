Müftü Hüseyin Demirtaş’tan Üç Aylar ve Regaib Kandili mesajı

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, bereketli zaman dilimleri üç aylar ve üç ayların ilk kandili Regaib Kandili ile ilgili mesaj yayınladı.

Demirtaş, üç ayların asırlardır ülkede ve tüm İslam aleminde haramlardan vazgeçme ve kötülüklerden uzaklaşma çabalarının yoğunluk kazandığı, iyilik ve hayır duygularının arttığı, yardımlaşmanın hat safhaya çıktığı önemli zaman dilimi olduğu söyledi.

Kur’an-ı Kerim’de bereket kavramının yağmur için, Kur’an-ı Kerim için, Kabe için kullanıldığını dile getiren Müftü Demirtaş, ” Yüce Rabbimizin, kullarına olan rahmet ve merhametinin bir göstergesi olarak bizlere ihsan ve ikram buyurduğu mübarek “üç aylar” mevsimine bir kere daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2 Şubat Çarşamba günü Ramazanın müjdecisi üç aylar başlıyor. 3 Şubat Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece de mübarek Regaib Kandilini idrak edeceğiz. Cenabı Allah’ın kulları için açtığı sonsuz lütuf kapılarının ilki Recep ayıdır. Bu ay Müminlerin, Cenab-ı Hakk’a iman ve ilticalarının, Resulüllah’a itaat ve muhabbetinin bir nişanesidir. Recep ayında, iki mübarek gece inanan gönüllere misafir olur. Bunlardan biri Regaib gecesidir. Regaib, Rabbimize rağbet etmek, bütün istek ve arzularımızı Allah’ın rızasına bağlamaya çalışmak demektir. Bu gece, akıp giden hayatımızda asıl kazancımızın Rabbimize yönelmek, kulluk sözümüzü tutmak olduğunu bize öğretir. Regaib, geleceğe, istikbale yönelik arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularımızı gözden geçirme imkanı veren, her türlü rağbet ve regaibimizi Rabbimize yöneltmemiz gerektiğini hatırlatan mübarek bir gecedir” dedi.

“Kendimizi nifaktan, hasetten, kinden, nefretten, ayrımcılıktan uzaklaştıralım”

Üç Aylar’a kavuştuğu zaman Peygamber Efendimizin, “Allah’ım; Recep ve Şaban ayını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına kavuştur” diye dua ettiğini dile getiren Müftü Demirtaş, “Biz de aynı duayı bütün İslam alemi için tekrar ederek, “Allah’ım! Bütün Müslüman kardeşlerimiz için Recep ve Şaban ayını mübarek kıl ve Ramazan ayına hayırla kavuşmayı bizlere nasip eyle” diye dua edelim. Üç Aylar ve kandil vesileleri ile Rabbimize olan ahdimizi yenileyelim, Allah’a verdiğimiz sözü tutmuş olalım. Kendimizi nifaktan, hasetten, kinden, nefretten, ayrımcılıktan uzaklaştıralım ki, O’nun lütfuyla kardeş olalım. Allah’ın bize verdiği nimetleri zaaflarımızın kurbanı yapmayalım ki, Allah’a daha yakın olalım. Rağbetimiz başkaca hiç bir şeye değil, sadece O’na olsun ki, her gecemiz Regaib olsun. Bu duygu ve düşüncelerle başta Kütahyalı hemşerilerimiz olmak üzere aziz milletimizin, İslâm âleminin mübarek üç aylarını ve Regaib Kandili’ni tebrik ediyor, üç ayların gelişiyle birlikte gönüllerimizi itminana kavuşturan rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin, ülkemizden başlayarak dalga dalga tüm insanlığı kuşatmasını, yerini barış ve huzura bırakması, rağbetlerimizin iyiye, güzele ve doğruya yönelik olması ve bu aylarda yapacağımız ibadet, dua ve yakarışların kabul olması için Cenab-ı Mevla’ya niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.(EFE-)