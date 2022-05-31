Müftü Erkan Karaca’dan uygulamalı bilgi aldı

Gelişen teknoloji sayesinde sürekli kendini güncelleyen iletişim araçları, irşad ve tebliğ hizmetleri için de yeni fırsatlara kapı açıyor. Pazarlar İlçe Müftüsü Erkan Karaca, İslam’ın güzelliklerini Metaverse ile dünyaya anlatma yoluna giren ilk din adamlarından biri oldu.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Pazarlar ilçesi ziyareti sırasında metaverse ilk giren müftülerden biri olan Erkan Karaca’dan uygulamalı bilgi aldı.

Sunum sonrası bir açıklama yapan müftü Demirtaş, "Müftümüzü tebrik ediyorum. Kendi bütçesinden metaverse girebilmek için bu teknolojik aleti satın almış.Buradaki programları kullanılıyor. Burada özel sohbet odası var. Farklı ülkelerden insanlar odaya geliyor. Dini sohbetler yapıyor, ingilizcesini geliştiriyor. İslam Türkiye adlı odasında ateist gruplarla tartışıyor. Bu aletle birlikte başka bir gerçekliğe geçiyorsunuz. Yakında bu alem de çok popüler olur. Din hizmeti sunan kişiler olarak , bizler de bu mecrada bulunmalıyız" dedi.

İlçe Müftüsü Erkan Karaca ise şunları söyledi: "Teknolojiye karşı özel merakım var. Bu aleti kendi imkanlarımla aldım..7-8 bin TL gibi bir bedeli var. Âdeta bir bilgisayar. Güçlü bir internet varsa bu aleme girip bir avatarla dolaşıyorsunuz.Size sanal bir gerçeklik sunuyor. İnşaallah il Müftülüğümüzde ilahiyatçı hocalarımıza , meslektaşlarıma bir sunum yapacağım. Şu günlerde ben de ortama alışıyorum. ’İslam Türkiye’ isimli bir odam var. Gelenlere tasavvuf musikisi dinletiyorum. İslam hakkında bilgi soruyorlar. Hem ingilizcemi geliştiriyorum hem de gelişmeleri yakından takip ediyorum."