Müftü Demirtaş: "Terör, şiddet, savaş ve düşmanlığın yerini barış ve huzur alsın"

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, "İnsanlığın ortak huzurunu tehdit eden terör, şiddet, savaş ve düşmanlığın yerini barış ve huzura bırakmasını Cenâb-ı Mevlâ’dan niyaz ediyorum" dedi.

Demirtaş, 27 Şubat 2022 Pazar gününü 28 Şubat 2022 Pazartesi’ye bağlayan gece idrak edilecek olan Miraç Kandili münasebetiyle mesaj yayınladı.

Recep ayının 27. gecesinin Miraç Kandili olduğunu ifade eden MüftüHüseyin Demirtaş, “Miraç Sevgili Peygamberimizin (SAV) Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya doğru yürüyüşünü Mescid-i Aksa’dan da Huzuru İlahi’ye varışını, semanın derinliklerine doğru yücelmeyi, yükselmeyi orada sevgili Peygamberimizin (SAV) iman değerlerini ayni ile hissetmesini ifade ediyor. Bu olay Peygamber Efendimizin (SAV) yaşamış olduğu büyük bir mucize büyük bir onurdur. Miraç ile Peygamberimiz ümmetine üç mucize getirmiştir. İlk mucize Sevgili Peygamberimizin ’Gözümün Nuru’ dediği namaz ibadetidir. Rabbimizin huzuruna durma onunla birlikte Miraca yükselme vesilesidir. İkincisi şirk koşmadan ölen insanların cennete gireceği müjdesidir. Üçüncüsü ise Bakara Suresi’nin son iki ayeti olan ’Amenerrasülü’ diye ifade ettiğimiz ayetlerdir. Bu ayetlerde iman değerleri vardır, sorumluluklar vardır, dua vardır. Allah-ü Teala’nın Mü’minlere yardım edeceği vaadi vardır. Dolayısıyla Ramazan ayına doğru giderken bu gecede namazla buluşmamız, namazla arınmamız gerekmektedir” diye konuştu.

"Halkımızı programlarımıza davet ediyorum"

Ulu Cami başta olmak üzere tüm camilerde Miraç Kandili programları düzenleneceğini dile getiren Müftü Demirtaş, "Kütahya halkını programlarımıza davet ediyorum. Aziz milletimizin, yurt dışındaki millet varlığımızın, Alem-i İslâm’ın Miraç Kandili’ni tebrik ediyorum. Miraç değerlerinin tüm insanlığın hayrına vesile olmasını, yükseliş ve yücelişimizin nefislerimizden başlayarak dalga dalga toplumun her kesimini kuşatmasını, insanlığın ortak huzurunu tehdit eden terör, şiddet, savaş ve düşmanlığın yerini barış ve huzura bırakmasını Cenâb-ı Mevlâ’dan niyaz ediyorum" şeklinde konuştu.(EFE-)