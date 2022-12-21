Müftü Demirtaş Hisarcık’ta vatandaşlarla buluştu

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Hisarcık Diyanet Gençlik Merkezi’ndeki sohbet toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, İlçe Müftülüğünce Diyanet Gençlik Merkezi’nde düzenlenen sohbet toplantısında, ailelerin sıkıntılarını dile getirerek, daha huzurlu bir toplum için dinimizin emirlerini en güzel şekilde hayatımızda uygulamamız gerektiği hususları üzerinde durdu.

İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, çok faydalı ve değerli ziyaretlerinden dolayı İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş’a teşekkür etti.