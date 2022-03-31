Müftü Demirtaş, dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi

Kütahya Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke çapında gençlere yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen ödüllü bilgi yarışmasında Kütahya’dan dereceye giren öğrencileri ödüllendirildi.

Yarışma, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları arasında yer alan "Hz. Muhammed’in Hayatı" (Prof.Dr.Casim Avcı-Mevlana İdris ) adlı eser baz alınarak çevirim içi olarak Türkiye çapında yapıldı.

Yarışmada 46 bin katılımcı arasında 50 sorunun tamamını cevaplayan Kütahya birincisi Ayşe Algül, il ikincisi Simav ilçesinden Şeyma Demir, il üçüncüsü ise il merkezinden Ayşe Karadereli oldu.

Müftü Demirtaş, yarışmaya katılarak büyük başarı gösteren öğrencileri tebrik ederek ödüllerini takdim etti, ailelerine de teşekkür etti.