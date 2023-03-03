Müezzin Kayyım Bekir Dane’ye "Başarı Belgesi"

Emet Babukbey Çarşı Cami Müezzin Kayyımı Bekir Dane, katıldığı eğitimi başarılı olarak tamamlayarak "Başarı Belgesi" almaya hak kazandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Kütahya Dini İhtisas Merkezinde düzenlenen "Hüsn-i Tilâvet Kursu"na yapılan yarışma sınavı sonucunda, Kütahya ikincisi olarak katılan Emet İlçe Müftülüğü Babukbey Çarşı Cami Müezzin Kayyımı Bekir Dane, katıldığı eğitimi başarılı olarak tamamlayarak "Başarı Belgesi" almaya hak kazandı. Bekir Dane’ye Başarı belgesi İlçe Müftüsü İsmail Çınar tarafından takdim edildi.

Başarısından dolayı Bekir Dane’yi tebrik eden İlçe Müftüsü İsmail Çınar,” Mesleki kabiliyeti, düzgün karakteri ve aidiyet duygusu ile cemaati, mesai arkadaşları ve kurumunca da takdire şayan bir hayat çizgisi olan Bekir Dane hocamıza bundan sonraki çalışma hayatında başarılarının devamını dileriz” dedi.