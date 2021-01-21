Müdürlerden veda ziyareti

Kütahya’nın Emet ilçesinde emekliye ayrılan Emet İlçe Vergi Dairesi Müdürü Hasan Erdoğan ve Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğündeki görevine atanan Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, Kaymakam Hasan Çiçek’ e veda ziyaretinde bulundu.

Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen’in de yer aldığı ziyaretçilerini makamında kabul eden Kaymakam Hasan Çiçek, Emet İlçe Vergi Dairesi Müdürü Hasan Erdoğan ve Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre’ ye ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini ifade etti. Görev yaptıkları süre içerisinde bir çok projeye, hizmete birlikte imza attıklarını belirten Çiçek, göstermiş oldukları özverili ve gayretli çalışmalarından, hizmetlerinden dolayı Erdoğan ve Cöre’ye teşekkür etti.

Kaymakam Çiçek, yaptığı açıklamada, ’’Çok güzel anılar biriktirerek, birbirinden değerli izler bırakarak ilçemizden ayrılıyorsunuz. Vedalar, her ne kadar zor olsa da, mesleğimizin bir parçası. Bizler kamu görevlileri olarak bu tür ayrılıklara alışkınız. Devlet memurluğunun gereği bu. Zamanı geldiğinde herkes, ülkemizin bir başka yerinde hizmet yapmak üzere, yerinden ayrılacaktır. Emekli olmaya gelince, başarılı bir çalışma dönemi sonrasında bugünleri görebilmekte bir mürüvvet. Herkese nasip olmuyor. Şahsım ve ilçem adına sizlere, ailelerinizle birlikte geçireceğiniz, sağlıklı, huzurlu ve başarılı uzun ömürler diliyorum. “ ifadelerini kullandı.

Kaymakamlık Makamında gerçekleşen veda ziyareti, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.