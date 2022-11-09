Müdür Yaşar Kağan Ulu: "Öğretmenlerin ev ziyaretleri öğrenciye olumlu yansıyor"

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde, “Bilinçli Aile Başarılı Öğrenci” projesi çerçevesinde öğretmenler, öğrenci velilerine ev ziyaretleri düzenliyor.

Velilerin okula gelmesini beklemeyen okul idarecileri ve öğretmenler, öğrencileri evlerinde ziyaret ediyor. Sabah derste, akşam ev ziyaretlerinde öğrencilerle bir araya gelen öğretmenler, ailelere yönelik rehberlik hizmeti sunarak öğrencilerin okuldaki başarısını artırmayı hedefliyor.

Eğitimde istenilen başarı düzeyinin yakalanması için ailelerin bilinçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Kağan Ulu, öğrencinin, öğretmen, idareci ve aileler tarafından iyi tanınması gerektiği belirtti.

İlçe genelinde akademik başarının artması adına, "Bilinçli Aile Başarılı Öğrenci" projesini hayata geçirdiklerinin belirten Ulu, "Okullarımızda gönüllü öğretmen ve yöneticilerden oluşan ekiplerimiz, velilerimizi evlerinde ziyaret ediyor. Bu sayede daha çok veliye ulaşma imkânı buluyoruz. Ekiplerimiz, yönetici, rehber öğretmen ve ders öğretmeninden oluşuyor. Ders saatleri dışında velilerimiz evlerinde ziyaret ederek, öğrencinin çalışma şartlarını, aile ortamını yerinde görüp durumlarına en uygun çalışma metodunu hazırlıyoruz" diye konuştu.

Velilerin, eğitimin insan hayatındaki önemini iyi kavranamadığını da ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ulu, "Birçok velimiz ve öğrencimiz okumanın, eğitim ve öğretimin önemi konusunda yeterli bilinç ve duyarlılıkta değil. Bu ziyaretlerde, veli bilinçlendirilmesi, eğitim ve öğretimin önemi konularına ağırlık veriyoruz. Ayrıca velinin, öğrenciyle ergenlik döneminde nasıl iletişim kurulması gerektiği ve öğrenciye arkadaş seçiminde dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

İlk kez bir öğretmenin kapılarını çaldığını kaydeden öğrenci velisi Yılmaz Kıratlı, geçmişte velilerin okula çağrılarak veli toplantılarında bilgilendirildiğini söyledi. Birçok velinin iş hayatının getirdiği yoğun çalışma temposu yüzünden bu toplantılara katılamadığını belirten Kıratlı, "Milli eğitimden şimdiye kadar böyle bir uygulama görmemiştik. Açıkçası öğretmenlerimizi kapıda görünce biraz şaşırdım. Akşamleyin ailelere yapılan bu ziyaretler hem bizim, hem de çocuğumuzun motivasyonunu artırdı. Ziyaretler çocuğumuzun daha iyi çalışmasına da vesile olacaktır" ifadelerini kullandı.