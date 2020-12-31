Müdür Vedat Bakır: ’’Başkan Doğan’dan okulumuz projeleri için destek istedik’’

DPÜ Emet Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret eden Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, okul yönetiminden belediyeden istedikleri taleplerini dinledi.

Ziyarete, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Uyanık ve AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner’de katıldı.

Emet Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Vedat Bakır, yaptığı açıklamada, ’’Okulumuzda hayata geçirmek istediğimiz yeni projeleri Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’a aktararak destek istedik. Başkan Doğan, EMYO’nun ilçe için önemini bizlere ifade ederek, yapılacak her tür çalışmaya Emet Belediye’si imkanları dahilinde destek vermeye hazır olduklarını ifade etti. Kendilerine çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Ziyaretin sonunda Emet Meslek Yüksekokulu tarafından hazırlanan ek bina, sosyal tesis ve yeni bölümlere ilişkin proje dosyası başkanlara sunuldu.