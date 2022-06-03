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Müdür Sıralı’dan Başkan Işık’a ziyaret
Kütahya İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, Belediye Başkanı Alim Işık’a nezaket ziyaretinde bulundu.
KÜTAHYA 03.06.2022, 17:51
Kütahya İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, Belediye Başkanı Alim Işık’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Hakan Sıralı’ya ’Hayırlı olsun’ temennisinde bulundu.
Misafirperverliği sebebiyle Başkan Işık’a teşekkür eden Emniyet Müdürü Sıralı, Başkan Işık’a çalışmalarında başarılar diledi.