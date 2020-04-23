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Müdür Özçalık: "Halk elinde küçükbaş hayvan ıslahı ülkesel projesi meyvelerini veriyor"

MÜDÜR ÖZÇALIK: "HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ" MEYVELERİNİ VERİYOR”

Müdür Özçalık: "Halk elinde küçükbaş hayvan ıslahı ülkesel projesi meyvelerini veriyor"

MÜDÜR ÖZÇALIK: "HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ" MEYVELERİNİ VERİYOR”

23 Nisan 2020 Perşembe 13:37
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Müdür Özçalık: "Halk elinde küçükbaş hayvan ıslahı ülkesel projesi meyvelerini veriyor"

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, Tarım Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Koordinatörlüğü’nde yürütülen ’Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi’nin meyvelerini vermekte olduğunu ifade etti.

Projenin 2011 yılında başlatıldığını belirten İl Müdürü Orhan Özçalık "Proje, bugün itibariyle ilimizde 2 alt proje ile devam ediyor ve pırlak koyun ırkında yaklaşık 11.000 küçükbaş hayvanda uygulanıyor” dedi.

“4,5 Milyon lira destek ödemesi yapıldı”

Proje kapsamında yer alan yetiştiricilere bu zamana kadar toplam 4,5 milyon TL destekleme ödemesi yapıldığının altını çizen Müdür Özçalık "Proje kapsamında Afyon Kocatepe Üniversiteden 2 öğretim üyesi proje lideri olarak görev alıyor. Ayrıca her alt projede görev almak üzere toplam 2 proje teknik elemanı bulunuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Proje ile döl veriminin, süt veriminin, gelişme hızı ve yemden yararlanma kapasitesinin artırılmasının hedeflendiğini vurgulayan İl Müdürü Özçalık "Ayrıca projenin yerli koyun ırklarımızın saf olarak yetiştirilmesi, korunması ve mevcut verim potansiyellerinin ortaya çıkarılması, birim hayvan başına elde edilen verimin artırılması, ilimize özgü damızlık üretimi ve kaliteli damızlık hayvan elde etmek gibi hedefleri de bulunuyor" açıklamasını yaptı.

Özçalık, Pırlak Koyun Irkının Halk Elinde Islahı 1 ve 2. Alt Projeleri hakkında şu bilgileri verdi; “Pırlak Koyun Irkının Halk Elinde Islahı 1. Alt Projesi: İlimizde 2011 yılında uygulanmaya başlanılmış olup 2017 yılında ikinci 5 yıllık sözleşmesi imzalanmıştır. Merkez, Altıntaş, Aslanapa ve Dumlupınar ilçelerine ait 21 köyde 33 üreticiyi kapsayan 5 bin 631 anaç koyun kapasitelidir. Pırlak ırkının Halk Elinde Islahı Projesi Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yapılmaktadır. Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesinden Proje Lideri olarak atanmış Prof. Dr. Mustafa Tekerli başkanlığında ve sorumluluğunda yürütülmektedir. Pırlak-1 alt projesinde Proje teknik elemanı olarak Veteriner Sağlık Teknikeri Aziz Bayrak görev yapmaktadır. Pırlak Koyun Irkının Halk Elinde Islahı 2. Alt Projesi: İlimizde 2015 yılında 5 yıl süreyle uygulanmaya başlanmış olup bu sene uzatılması gündemdedir. Merkez, Aslanapa,

Çavdarhisar ve Tavşanlı ilçelerine ait 22 köyde 40 üreticiyi kapsayan 5 bin 314 anaç koyun kapasitelidir. Pırlak ırkının Halk Elinde Islahı Projesi Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yapılmaktadır. Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesinden Proje Lideri olarak atanmış Dr. Koray Çelikeloğlu başkanlığında ve sorumluluğunda yürütülmektedir. Pırlak-2 alt projesinde Proje teknik elemanı olarak Veteriner Sağlık Teknikeri Fatih Gürcan görev yapmaktadır” ifadelerine yer verdi.

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