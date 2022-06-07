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Müdür Mehmet Erşan’a veda programı

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürütürken Kayseri İl Sağlık Müdürlüğüne atanan Mehmet Erşan onuruna veda programı düzenlendi.

KÜTAHYA 07.06.2022, 11:03
Müdür Mehmet Erşan’a veda programı

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürütürken Kayseri İl Sağlık Müdürlüğüne atanan Mehmet Erşan onuruna veda programı düzenlendi.

Düzenlenen programa Vali Ali Çelik, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Cevahir ve il protokolü katıldı. Programda Kütahya’ya hizmetlerinden dolayı Mehmet Erşan’a teşekkür eden Vali Ali Çelik, “Hem iş hem de ahlakî duruşunuzla Kütahya’da hoş bir seda bıraktınız. Hizmetleriniz için teşekkür ediyor, yeni görevinizde başarılar diliyorum” dedi.

Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Cevahir ise Erşan’a teşekkür ederek, Kütahya’nın simgesi çini tabak hediye ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi.

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