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Müdür Keskin: “Tüm ormancılık faaliyetlerinde kurallara dikkat edilmeli”

MÜDÜR KESKİN: “TÜM ORMANCILIK FAALİYETLERİNDE KURALLARA DİKKAT EDİLMELİ”

KÜTAHYA 07.10.2020, 10:45
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Müdür Keskin: “Tüm ormancılık faaliyetlerinde kurallara dikkat edilmeli”

Karaçam tensil sahalarında incelemelerde bulunan Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, tüm ormancılık faaliyetlerinde kurallara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü sınırları dahilinde ormanları yarınlara daha sağlıklı şekilde taşımak için çalışmalar devam ediyor.

Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü Altıntaş ilçesi, Saraycık köyü sınırları içerisinde 155 no’lu bölme 15,6 hektar, 162 no’lu bölme 18,7 hektar, 182 no’lu bölme 11,5 hektar olmak üzere toplamda 45,8 hektar alanda Karaçam ağaç türünde tabi tensil çalışmaları sürüyor. Üretim faaliyetlerinde sona yaklaşılan sahalarda, Ekim ayı itibariyle arazi hazırlıklarının tamamlanarak, 2021 yılı ilkbaharında çimlenmelerin elde edilmesi bekleniyor.

Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, tabi tensil sahalarında yaptığı incelemelerde, sürdürülen çalışmalar hakkında İşletme Müdürü Mevlüt Polat’tan bilgiler aldı. Keskin, tensil sahalarının Ekim ayının sonuna kadar kesimlerinin bitirilip, bir an önce toprak işleme çalışmalarına başlanması talimatını vererek, dikkat edilmesi gereken konular üzerinde durdu.

Kesim işçileri ile de sohbet eden Bölge Müdürü Keskin, iş güvenliği tedbirlerine riayet edilmesini, önceliklerinin iş sağlığı ve güvenliği olduğunu, iş kazalarının önüne geçilebilmesi için, ormanların oluşturulması ve gençleştirilmesi, ağaçlandırma çalışmaları ve ormanların korunması, ağaç kesimi ve ulaştırma da dahil olmak üzere tüm ormancılık faaliyetlerinde kurallara dikkat edilmesi gerektiği üzerinde durdu.

Bölge Müdürü Keskin’e arazi programında, Altıntaş Orman İşletme Müdürü Mevlüt Polat, Oğuzlar Orman İşletme Şefi Şerif Çam ile Akbayır Orman İşletme Şefi Sevim Taş eşlik etti.

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