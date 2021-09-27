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Müdür Keskin: “Ormanlarımızı yarınlara sağlıkla taşımak bizim en önemli görevimiz”

Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü Karakuz Orman İşletme Şefliğinde 2020 yılı programında olan ve suni gençleştirme çalışması yapılan saha Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin tarafından kontrol edildi.

KÜTAHYA 27.09.2021, 13:21
Müdür Keskin: “Ormanlarımızı yarınlara sağlıkla taşımak bizim en önemli görevimiz”

Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü Karakuz Orman İşletme Şefliğinde 2020 yılı programında olan ve suni gençleştirme çalışması yapılan saha Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin tarafından kontrol edildi.

Suni gençleştirme çalışması yapılan sahadaki kontrollerde Kütahya Orman İşletme Müdürü Ali Rıza Erdem ve Gümüşdağı Orman İşletme Şefi İsmet Çelik’te yer aldı.

Orman alanlarına genç bir neslin gelmesi için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirten Bölge Müdürü Hasan Keskin; “Karakuz Orman İşletme Şefliği 366 No’lu bölme, 15 hektarlık sahada dikilen 34 bin karaçam fidanı bugün hayata tutunmuş şekilde yüzlerimizi güldürüyor. Ormanlarımızı yarınlara sağlıkla taşımak bizim en önemli görevimiz. Diktiğimiz her bir fidanla Kütahya’mıza, Yeşil Vatan idealimize hizmet ediyor, her fidanla geleceğe nefes oluyoruz” şeklinde konuştu.

Çalışmalar hakkında Kütahya Orman İşletme Müdürü Ali Rıza Erdem’den bilgiler alan Bölge Müdürü Keskin, görev yapan ve emek veren tüm personele teşekkür etti.

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