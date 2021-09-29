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Müdür Keskin: “Kaliteli ürün üretimi için çalışıyoruz”

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü Merkez Şefliğinde üretim işinde çalışan işçileri ziyaret ederek, çalışmaları yerinde gördü.

KÜTAHYA 29.09.2021, 10:50
Müdür Keskin: “Kaliteli ürün üretimi için çalışıyoruz”

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü Merkez Şefliğinde üretim işinde çalışan işçileri ziyaret ederek, çalışmaları yerinde gördü.

Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü 2021 yılı bakım bloğunda bulunan 20 no’lu bakım bölmesinde incelemelerde bulunan Bölge Müdürü Hasan Keskin, bölmede çalışan Durabey Köyü Kooperatif çalışanları ile üretim çalışmaları hakkında görüştü. Boylama yapılırken daha dikkatli ve özenli çalışılması gerektiğini belirten Bölge Müdürü Keskin, ağaçların nasıl boylanacağı ve değerlendirileceği ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Keskin ayrıca, ormanlardaki üretim işçiliğinin iş kazası riski yüksek meslek grupları arasında yer aldığını, bu konuda da iş güvenliği tedbirlerine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Daha sonra Domaniç Orman İşletme Müdürü Ekrem Oruç ve Orman İşletme Şeflerinin de katılımıyla ormanda üretim sahaları gezilerek kontrolleri yapıldı.

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