Müdür Kayıran: “Kütahya’da 48 bin 450 adet fidan toprakla buluşturulacak”

Kütahya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası çerçevesinde 11 Kasım tarihinde Kütahya genelinde toplam 48 bin 450 adet fidanın toprakla buluşturulacağını ifade etti

Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası çerçevesinde Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilen 11 Kasım saat: 11.00 de, Kütahya il genelinde 23 ayrı lokasyonda fidan dikimi yapılacağını ve arazi hazırlıklarının Kütahya merkez ve tüm ilçelerde titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Bölge Müdürü Kemal Kayıran “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes Nefes" kampanyası çerçevesinde fidan dikimi yapılacak olan Damlalıkaraağaç Köyünde devam eden arazi çalışmalarını inceledi.

Müdür Kayıran, Karakuz Orman İşletme Şefliği sınırlarında yer alan Damlalıkaraağaç köyünde hazırlıkları süren sahada yaptığı incelemelerde, köylülerle sohbet ederek, fidan dikiminde dikkat edilmesi gereken konular üzerinde durdu.

Bölge Müdürlüğü tarafından pandemi tedbirleri alınarak katılım sağlanacak olan fidan dikim töreninde Kütahya genelinde toplam 48 bin 450 adet fidanın toprakla buluşturulacağını ifade eden Bölge Müdürü Kemal Kayıran," 11.11.2021 "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" fidan dikimi çerçevesinde tüm ilçelerimizde etkinlik düzenlenecek. Kütahya merkezde protokolün katılacağı törenimiz ise Damlalıkaraağaç köyünde gerçekleştirilecek. Yıl içerisinde Kütahya il genelinde toplam 3 milyon 731 bin adet fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Bizler yarınlara daha rahat soluklar bırakabilmek için çalışıyor ve ülkemiz yeşil dokusunun geliştirilerek, orman varlığının artırılmasına katkı sağlıyoruz. Emeği geçen tüm personelinize teşekkür ediyor, tüm vatandaşlarımızı bu anlamlı günde yemyeşil bir Kütahya için fidan dikimine bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Arazi programında Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı, Kütahya Orman İşletme Müdürü A. Rıza Erdem, Gümüşdağı İşletme Şefi İsmet Gümüş ve Toprak Muhafaza ve Ağaçlandırma Şefi Zeynep Aydemir’de yer aldı.