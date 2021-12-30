Müdür Kayıran: “Kırsal kalkınma için önemli roller üstleniyoruz”

Kütahya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, Gediz ilçesinde Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerini ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler aldı, taleplerini dinleyip, fikir alışverişinde bulundu.

Kooperatifçiliğin tarımın gelişmesinde ve yönlendirilmesinde, girdi temininde, ürün pazarlamasında ve kırsal kalkınmanın sağlanmasında son derece önemli roller üstlendiğini dile getiren Bölge Müdürü Kemal Kayıran, Gediz Erdoğmuş Tarımsal Kalkındırma Kooperatifi tarafından hayata geçirilmek üzere çalışmalarına başlanan turşu ve reçel fabrikasını ziyaret etti. Erdoğmuş Tarımsal Kalkındırma Kooperatifi Başkanı Ergün Çetin’den çalışları hakkında bilgiler alan Bölge Müdürü Kayıran, üretime her zaman destek verdiklerini, ilçede yetiştirilen sebze ve meyvelerden yapılan turşu ve reçellerin kırsal kalkınmaya büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Daha sonra Arıca Köyü Tarımsal Kalkındırma Kooperatifini ziyaret ederek Başkan Muammer Yumak ve kooperatif üyeleri ile bir araya gelen Bölge Müdürü Kemal Kayıran, kentlerle kırsal kesim arasındaki gelir eşitsizliğini ortadan kaldırmak, üreticiler arasında dayanışma sağlamak ve özellikle kırsal kesimde yaşayan kadınların ve gençlerin bilinçlendirilmesine katkıda bulanmak için Orman Genel Müdürlüğünce birçok proje üretildiğini belirtti. Kayıran, üyelerin sorun ve isteklerini dinleyerek, çözüm yolları üzerinde istişarelerde bulundu.

Orman ve Köy İlişkileri ORKÖY Projesi kapsamında verilen hibe ve kredi desteğiyle orman köylülerine teslim edilen 7 adet traktörün ve Cumhurbaşkanı tarafından orman üretimine verilen yüzde 51’lik zammın Kooperatif Üyeleri tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten Arıca Köyü Tarımsal Kalkındırma Kooperatifi Başkanı Muammer Yumak, Bölge Müdürü ve orman teşkilatına teşekkür etti.

Ziyaretlerde Bölge Müdürü Kemal Kayıran’a, Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı, Gediz Orman İşletme Müdürü M. Merih Aydın, Karadona Orman İşletme Şefi Oğuzhan Bozkurt Meşe eşlik etti.