Müdür Erşan, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda incelemelerde bulundu

Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Tavşanlı Moymul Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Moymul Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu ziyaretinde sağlık hizmeti almaya gelen vatandaşlar ve görevli sağlık çalışanlarıyla sohbet etti. personele çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.