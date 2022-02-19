Müdür Dündar ve Başkan Akçadurak incelemelerde bulundu

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Orman Bölge Müdürü Birol Dündar ve Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak tarafından Ilıca’da bulunan Gediz Termal Tatil Köyü Projesi ve Mesire Yeri Kurulması Planlanan Ormanlık Alanda inceleme gerçekleştirildi.

İnceleme öncesi Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı, Gediz Orman İşletme Müdürü Mustafa Merih Aydın ve Orman Mühendisi İsa Kolay’da yer aldı.

Bölgenin en önemli termal ve kayak merkezi olan Muratdağı Termal Kayak Merkezi’nde yürütülen ve planlanan projeler üzerinde görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Muratdağı’nın gelişimi ve değişimi için gündeme dair konular ele alındı.

Belediye ziyareti sonrasında Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar ve Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, yakın tarihte hizmete sunulacak olan Gediz Ilıca Termal Tatil Köyü 1. Etap Projesi’nde yerinde inceleme yaparak istişarelerde bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Akçadurak, nazik ziyaretleri için Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar ve ekibine teşekkür etti.