Müdür Dündar: “Tüm ormancılık faaliyetlerinde hedeflerin tutturulması için titizlikle çalışılması gerek”

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün aylık mutat toplantısında konuşan Bölge Müdürü Birol Dündar, tüm ormancılık faaliyetlerinde hedeflerin tutturulması için titizlikle çalışılması gerektiğini belirtti.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda Bölge Müdürü Birol Dündar başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Bölge Müdür Yardımcısı Halil Karademir, Şube ve İşletme Müdürleri ve İşletme Avukatı hazır bulundu.

Toplantıda, yapılan çalışmalar değerlendirildi, program ve gerçekleşmeler sunum eşliğinde aktarıldı ve karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunuldu.

Toplantıda yaptığı konuşmada tüm ormancılık faaliyetlerinde hedeflerin tutturulması için titizlikle çalışılması gerektiğini belirten Müdür Birol Dündar, Genel Müdürlüğün verdiği programların tam olarak gerçekleşmesi için ekip olarak herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğine yürekten inandığını söyledi.

Toplantıda, tüm Şube Müdürleri kendi bölümleri ile ilgili sunumlarını yaparken, İşletme Müdürleri de kendi alanlarında yaptıkları çalışma ve program gerçekleşmeleri hakkında detaylı bilgiler verdiler.

Toplantı sonunda bir önceki toplantıda alınan kararlar ve uygulama durumları istişare edilerek, gereken hususlarda bilgilendirme yapıldı.