Müdür Dündar: "Kütahya orman varlıkları açısından zengin bir il"

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü görevine atanan Birol Dündar, Belediye Başkanı Alim Işık’ı, makamında ziyaret etti.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü görevinden Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü görevine atanan Birol Dündar, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı, makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Işık, Dündar’a görevinde başarılar diledi. Orman Bölge Müdürlüğü ile uyumlu bir çalışma içerisinde olduklarını dile getiren Başkan Işık, gelecek dönemde de bu uyumlu çalışmanın devam edeceğini belirtti.

Kütahya’nın orman varlıkları açısından zengin bir il olduğunu ifade eden Bölge Müdürü Dündar, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a misafirperverliği için teşekkür etti.