Müdür Başyiğit’in Şaphane ziyareti

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, ilçe ziyaretleri kapsamında Şaphane ilçesine ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretlerine Şube Müdürü İrfan Kanık ile Şaphane İlkokulu ile başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, burada öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Öğrencilerle sınıflarında sohbet eden Müdür Hasan Başyiğit, öğrencilere kitap hediye etti. Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen Hasan Başyiğit, okuldaki eğitim öğretim ile ilgili bilgi aldı. Öğretmenlerin geçmiş Öğretmenler Gününü kutlayan Başyiğit, öğretmenliğin manevi değerinden söz ederek "Mezun ettiğiniz öğrencilerinizin size ulaşması, hal hatır sorması, ben şu mesleği yapıyorum demesi bizler için en büyük mutluluktur. Bunun değeri hiç bir şeyle ölçülemez." dedi. Okul kütüphanesinde incelemelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, TÜBİTAK’tan temin edilen kitapları, öğrencilere dağıtılmak üzere okul yöneticilerine teslim etti.

Müdür Başyiğit, daha sonra Şaphane Kaymakamı Burhanettin Yavaşi ve Belediye Başkanı Rasim Daşhan’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Müdür Hasan Başyiğit, Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti ve yöneticilerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca kursiyerlerin yaptığı çalışmaları inceledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda ilçede bulunan okul ve kurum yönetiT cileriyle toplantı yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, ilçedeki eğitim öğretim konularında bilgi aldı, yaşanan sıkıntıları dinleyerek çözümü için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulunu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Başyiğit, öğretmenlerle görüşerek okuldaki eğitim öğretim ve yüz yüze eğitim konularında bilgi aldı. Daha sonra Şaphane Anadolu Lisesini ziyaret ederek sınıflarda öğrencilerle bir araya gelen Hasan Başyiğit, öğrencilerle sohbet ederek hastalık sürecinden sonraki yüz yüze eğitim konusunda öğrencilerden bilgi alırken öğrencilerin duygu ve düşüncelerini sordu. Öğrenciler yüz yüze eğitim devam etmenin hem daha güzel hem daha faydalı olduğunu düşündüklerini belirttiler. Başyiğit ve Şube Müdürü İrfan Kanık, okul pansiyonunda öğrencilerle birlikte öğle yemeğinde bir araya geldi.