Müdür Başyiğit’in okul ziyaretleri

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Fatih Anadolu Lisesi ile Turgut Özal ve Atatürk İlkokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şube Müdürü Mustafa Ağca Okur ile birlikte Fatih Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek EBA Destek Noktası açılışını yaptı. Müdür Hasan Başyiğit, daha sonra Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını ziyaret etti. Burada öğrencilerle sohbet eden Müdür Başyiğit, öğretmenlerle bir araya gelerek yeni eğitim öğretim yılını kutladı. Okulda da incelemelerde bulunan Başyiğit, eğitim öğretim ile ilgili hazırlıkları yerinde inceledi.

Turgut Özal ve Atatürk İlkokullarını da ziyaret eden Müdür Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü Mustafa Ağca Okur, öğretmenlerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti.