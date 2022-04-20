Müdür Başyiğit’in okul ziyaretleri

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ara tatil sonrası öğrencilerle bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü Mustafa Topuz, ikinci dönem ara tatilinden sonraki okul ziyaretlerini Çinigaz Doğalgaz Sevin Akdoğan İlkokuluna gerçekleştirdiler.

Müdür Hasan Başyiğit, Çinigaz Doğalgaz Sevin Akdoğan İlkokulunda sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler ara tatil sonrası okullarına kavuştukları için “hoş geldiniz” diyerek yeni eğitim sürecinin hayırlı olmasını diledi, sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir şekilde eğitim dönemini tamamlamayı temenni etti.

Sınıf ziyaretlerinin ardından öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelen Başyiğit, ara tatil sonrası öğretmenlere çalışmalarında kolaylıklar diledi.