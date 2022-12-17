Müdür Başyiğit’e “Çini Çamurundan Ahiliğe Yolculuk” isimli proje tanıtıldı

Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi idarecileri Okul Ortaklığı-Yönetici Hareketliliği Projesi İyi Uygulama Örnekleri" arasında yer alan 10 okuldan biri olan “Çini Çamurundan Ahiliğe Yolculuk” isimli projenin tanıtımı için Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’i makamında ziyaret etti.

Nafi Güral Fen Lisesi, “Çini Çamurundan Ahiliğe Yolculuk” isimli projesi ile "Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı 3 bin 334 lise arasında Okul Ortaklığı - Yönetici Hareketliliği Projesi İyi Uygulama Örnekleri" arasında yer alan 10 okuldan biri oldu. Okul Müdürü Murat Fazıl Akkoç ve Müdür Yardımcısı Habibe Mavioğlu Kılcı projenin tanıtımı için Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’i makamında ziyaret ettiler.

Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, başarılarından dolayı Nafi Güral Fen Lisesini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.