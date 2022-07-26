Müdür Başyiğit, yapımı ve tadilat çalışmaları devam eden okullarda incelemelerde bulundu

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, yapımı devam eden Çamlıca İlk/Ortaokulu ve Zafer Ortaokulu (eski İşitme Engelliler Okulu) ile dış cephe tadilat çalışmaları devam eden Yunus Emre İlk ve Ortaokulunda incelemelerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve İnşaat Emlak Şube Müdürü İslam Aktepe Yunus Emre İlk ve Ortaokulunda devam eden dış cephe tadilat çalışmalarını yerinde incelediler. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı hazırlıkları çerçevesinde okulda bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğünü belirten İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, kısa sürede bu çalışmaların biteceği bilgisini aldıklarını ifade etti. Müdür Başyiğit binanın bakım ve onarım çalışmalarında görev alan çalışanlara işlerinde kolaylıklar diledi.

Çamlıca İlk ve Ortaokulu binasının devam eden inşaatı ziyaret ederek incelemelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü İslam Aktepe, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Müdür Başyiğit, büyük bölümü tamamlanan binanın hizmete açıldığında çevrede ikamet eden öğrenciler için ulaşım ve zaman tasarrufu açısından kolaylık sağlanacağını ifade etti ve okulun en kısa sürede tamamlanmasını bu yüzden önemsediklerini sözlerine ekledi. Başyiğit, tamamlandığında 12 derslikle hizmet verecek olan binada ve çevresinde detaylı incelemelerde bulundu.

Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ile İnşaat ve Emlak Hizmetleri Şube Müdürü İslam Aktepe, yapımı devam eden Zafer Ortaokulunda da (Eski İşitme Engelliler Okulu) incelemelerde bulundu. 16 derslikle öğrencilere hizmet verecek olan okulu ziyaret eden Başyiğit, okul ve çevresinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.