Müdür Başyiğit, yapımı devam eden okullarda incelemelerde bulundu

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, yapımı devam eden okullarda incelemelerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İnşaat ve Emlak Hizmetleri Şube Müdürü İslam Aktepe ile birlikte yapımı devam eden okul inşaatlarında incelemelerde bulundu. Fuat Paşa İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Dumlupınar İlkokulu ve Anasınıfı inşaatlarında devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek inşaat firması yetkililerinden bilgi aldı.