Müdür Başyiğit: “Velilerimiz gönül rahatlığı ile çocuklarını kurslara gönderebilirler”

Kütahya Halk Eğitim Merkezini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, velilerin gönül rahatlığı ile çocuklarını kurslara gönderebileceklerini açıkladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Mustafa Ağca Okur Halk Eğitimi Merkezinde incelemelerde bulundu.

İlk olarak Üniversiteye Hazırlık Kurslarını ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Müdür Hasan Başyiğit, kurslar hakkında bilgi aldı. Lise mezunu 210 öğrencinin başvurusu sonucu 16 şube açıldığı bilgisini alan Müdür Başyiğit, öğrencilerin gösterdiği ilgiden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi ve üniversite hedeflerine ulaşma konusunda kursların önemine değindi.

Pandemi nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı "Okulum Temiz" projesine Kütahya Halk Eğitimi Merkezinin de başvuru yaptığını ve bu hususta Halk Eğitimi Merkezi tarafından Covıd-19 tedbirlerine uygun eğitim öğretim ortamları sağlanarak öğrencilerin güvenli ortamlarda eğitim gördüklerinin altını çizen Başyiğit, velilerin gönül rahatlığı ile çocuklarını kurslara gönderebileceklerini söyledi.

Kurs ziyaretlerinin ardından yine Kütahya Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde Zafer Kalkınma Ajansının desteği ile yürütülmekte olan YENEP projesi kapsamında kurulacak olan atölyelerde incelemelerde bulunan Müdür Hasan Başyiğit yapılan çalışmalar hakkında Halk Eğitim Merkezi Müdürü Oğuzhan Yıldız’dan bilgi aldı.