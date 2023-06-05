Müdür Başyiğit, psikososyal müdahale programına katkı veren öğretmenlerle bir araya geldi

Kütahya Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, deprem bölgesinden gelen vatandaşlar için organize edilen psikososyal müdahale programına katkı veren öğretmenlerle bir araya gelerek teşekkür etti.

Kütahya’ya deprem bölgesinden gelen vatandaşlar için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk PDR Derneği tarafından organize edilen ve 10 hafta süren psikososyal müdahale programına katkı sunan öğretmenler Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü Mustafa Topuz Müdürlüğün Maarif Salonu’nda bir araya geldiler. Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, öğretmenlere programın hayata geçirilmesinde vermiş oldukları emeklerden dolağı teşekkür etti.