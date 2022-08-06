Müdür Başyiğit, okullarda incelemelerde bulundu

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Fuat Paşa Ortaokulu ile Halime Erkan İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek bina içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, tamamlanma aşamasında olan ve önümüzdeki aylarda hizmet vermeye başlayacak Fuat Paşa Ortaokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. TOKİ tarafından yaptırılan binada yetkililerden bilgi alan Müdür Hasan Başyiğit, bir okulun daha eğitim öğretime hazır hale gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi, emeği geçenlere teşekkür etti.

Müdür Başyiğit, daha sonra yeni eğitim öğretim yılında faaliyete geçecek olan Halime Erkan İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek bina içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yeni inşa edilen Halime Erkan İlk ve Ortaokulunda kayıt işlemlerinin başladığını belirten Başyiğit, kayıt bölgesinde ikamet eden öğrencilerin yeni okullarına kayıtlarını yaptırabileceklerini söyleyerek, öğrenci velilerini kayıt için Halime Erkan İlkokuluna davet etti.