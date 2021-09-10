Müdür Başyiğit, okul inşaatlarını inceledi

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Ümran Aygen İlkokulu ve İşitme Engelliler İlkokulu inşaat alanında incelemelerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Müdür Yardımcısı Hamdi Sarıöz, Ümran Aygen İlkokulu ile İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan ve 2022 yılının başlarında teslim edilmesi planlanan İşitme Engelliler İlkokulu inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.