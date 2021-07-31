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Müdür Başyiğit, okul inşaatlarında incelemelerde bulundu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü İslam Aktepe devam eden okul inşaatlarında incelemelerde bulundu.
KÜTAHYA 31.07.2021, 17:43
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü İslam Aktepe devam eden okul inşaatlarında incelemelerde bulundu.Müdür Hasan Başyiğit ve İnşaat, Emlak Hizmetleri Şube Müdürü İslam Aktepe, 30 Ağustos Anaokulu, Akkent Anaokulu, Dumlupınar İlkokulu bahçesine yapılan anaokulu, Halime Erkan İlk ve Ortaokulu, Merkez İlkokulu, TOKİ 1453 Konutları bölgesine inşa edilen ilkokul ile Ümran Aygen İlk ve Ortaokulu binalarının inşaatlarında incelemelerde bulundular.