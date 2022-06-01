Müdür Başyiğit, okul inşaatlarında incelemelerde bulundu

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, yapımı devam eden okul binalarında incelemelerde bulundu.

Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü İslam Aktepe halen yapımı devam eden okul binalarında incelemelerde bulundular. Dumlupınar İlkokulu ve Fuat Paşa İlkokulunu ziyaret eden Müdür Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü İslam Aktepe binaların içerisinde ve dışında incelemelerde bulundular. Başyiğit, inşaat yapım işlerini üslenen firmaların yetkililerinden inşaatların son durumu hakkında bilgi aldı.