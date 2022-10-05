Müdür Başyiğit, öğrencilere bol kitap okumalarını tavsiye etti

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit Enne İlkokulunu ziyaretinde öğrencilere bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Müdür Hasan Başyiğit, Şube Müdürü Mustafa Topuz ile birlikte Enne İlkokuluna ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette anasınıfı ve ilkokul öğrencileriyle bir araya gelen Müdür Başyiğit, öğrencilerin yaptığı etkinliklere eşlik etti. Öğrencilere kitap hediye eden Başyiğit, bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.