Müdür Başyiğit: "Kurallara uymalıyız"

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Nafi Güral Fen Lisesi’ni ziyaretinde yaptığı açıklamada, hastalıktan korunmanın ve kurtulmanın aşıya ve maske-mesafe-hijyen kurallarına uymaya bağlı olduğunu ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit Ortaöğretim Hizmetleri Şube Müdürü İrfan Kanık ile birlikte Nafi Güral Fen Lisesini ziyaret etti.

Ziyarette okul ve çevresinde incelemelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Okul Müdür Vekili Ömer Yeşil’den okulun genel durumuyla ilgili ve eğitim öğretim konularında bilgi aldı. Daha sonra sınıfları ziyaret eden Müdür Hasan Başyiğit, öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere salgın hastalık sürecinde yüz yüze eğitime geçildiğini belirterek tedbirlere riayet edilmesi ve aşı olunması gerektiğini ifade eden Hasan Başyiğit, "Hastalıktan korunmamız ve kurtulmamız aşıya ve maske-mesafe-hijyen kurallarına uymamıza bağlı. Bu konularda duyarlı davrananlara, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık adına teşekkür ediyoruz. İnşallah en kısa sürede salgın hastalık defterinin kapandığı, yüz yüze eğitimin kesintiye uğramasının akla bile gelmeyeceği güzel günlere ulaşırız. Fakat bu hepimizin azim ve gayretiyle gerçekleşecek" dedi.

Sınıf ziyaretlerinin ardından öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet eden Müdür Hasan Başyiğit, eğitim öğretim konularında bilgi aldı.