Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Fatih Anadolu Lisesi’ni ziyaretinde öğrencilere,” Geleceğe ait idealleriniz, hayalleriniz olsun, kendinize hedefler koyun ve bunları gerçekleştirmek için çaba gayret gösterdiğinizde inşallah başaracaksınız” dedi.

Ortaöğretim Hizmetleri Şube Müdürü İrfan Kanık ile birlikte Fatih Anadolu Lisesine ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Sınıfları ziyaretinde öğrencilerle sohbet eden ve gelecekle ilgili planlarını soran Müdür Başyiğit, “Geleceğe ait idealleriniz, hayalleriniz olsun, kendinize hedefler koyun ve bunları gerçekleştirmek için çaba gayret gösterdiğinizde inşallah başaracaksınız. Kendinize güvenin. Bizler, öğretmenleriniz, okul yöneticileriniz, herkes sizin için burada, başarınız için çaba gösteriyoruz. Başka hiçbir isteğimiz yok. Ben hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Sınıf ziyaretlerinden sonra öğretmenler odasını ziyaret eden Müdür Hasan Başyiğit, öğretmenlerle sohbet ederek okuldaki eğitim öğretimle ilgili bilgi aldı.