Müdür Başyiğit, dereceye giren Karate-Do öğrencilerini kabul etti

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, 8’i Türkiye şampiyonluğu olmak üzere 17 Türkiye derecesi kazanan, 6’sı milli takıma giren Karate-Do öğrencilerini kabul etti.

2022 Yılı Dünya Karate Şampiyonu olan Tavşanlı Tepecik Ortaokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Mustafa Oğulcan AlımcI antrenörlüğünde süren Karate branşı faaliyetleri sonucunda 8’i Türkiye şampiyonluğu olmak üzere 17 Türkiye derecesi kazanan, 6’sı milli takıma giren, Türkiye çapında 316 kulüp içerisinde genel klasmanda Türkiye ikincisi olan öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’i ziyaret etti.

Müdür Başyiğit ziyarette farklı sınıf seviyelerinden öğrencileri ve antrenörleri olan öğretmenler Mustafa Oğulcan Alımcı ile Fatma Özhan’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Öğretmen ve öğrencilere çeşitli hediyeler sundu.