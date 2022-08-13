Müdür Başyiğit, Altıntaş’ta

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit Altıntaş ilçesini ziyaret ederek ilçedeki eğitim öğretimle ilgili bilgi aldı.

Altıntaş ziyaretinde İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün yeni hizmet binasında incelemelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İlçe Millî Eğitim Müdürü İsmail Güven’den yapılan çalışmalar hakkında ve ilçedeki eğitim öğretimle ilgili bilgi aldı.

Yapılan çalışmalar dolayısıyla İlçe Millî Eğitim Müdürü İsmail Güven ve ekibine teşekkür eden Müdür Hasan Başyiğit, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Aynı binada hizmet veren Halk Eğitim Merkezini de ziyaret eden Müdür Başyiğit, vatandaşların açılan kurslardan faydalanmalarının önemine değinerek, "Vatandaşımız ne kadar çok bu kurslara müracaat eder, ne kadar çok faydalanırsa kurslarımız o kadar amacına ulaşmış olacaktır" dedi.